21 februari 2019

...de bloedstelpende neuszalf Hemorhinol. Het is uit de handel genomen en ik zoek een apotheek die er nog een tube van liggen heeft of iets gelijkaardigs kan maken. Ik heb symptomen van de ziekte van Rendu-Osler-Weber en die zalf was erg goed tegen mijn neusbloedingen. Wie kan me helpen? Uiteraard tegen vergoeding.

0477/28.12.10. Regio Zottegem