Ik zoek ... 22 maart 2019

... foto's van soldaten van Poelkapelle. Het herdenkingscomité van Poelkapelle is op zoek naar soldatenfoto's van haar inwoners en uitgewekenen om op 7 tot 10 juni - in bruikleen - ten toon te stellen in O.C. De Poelkring. Garantie op een goede zorg van het fotomateriaal.

dirk.deraeve1@telenet.be, 0475/83.58.84. Of willy.dewilde1@telenet.be, 057/48.82.98