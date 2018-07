Ik zoek ... 03 juli 2018

...verhalen uit Nijlen. Jef Hermans, een schrijver uit de gemeente, wil een verhalenbundel of roman schrijven over gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden. Dit mogen persoonlijke gebeurtenissen zijn of verhalen die iets vertellen over het heden en het verleden van deze gemeente. Je kan dit verhaal persoonlijk mededelen aan Jef Hermans (na telefonische afspraak) of mailen. Elk verhaal is welkom!

0494/10.13.66 of 03/411.02.78, fb500909@skynet.be