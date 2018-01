Ik zoek ... 00u00 0

... een legervriend uit klas 1962 kazerne de Gete in Kassel, wellicht geboren in Liedekerke met de naam De Leener. Hij belde me op, maar gaf geen gegevens door.

Paul Cosijns, 054/32.69.75

HLN