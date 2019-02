Ik zoek ... 22 februari 2019

00u00 0

...foto's of een foto uit de Ronde Van Vlaanderen 2006-2007. Mijn vader en ik reden toen mee in de reclamekaravaan. In 2006 in een Mini Cooper met Passe-Partout-stickers op en in 2007 in een VW Beetle met Pas-uit-stickers op. Hebt u bij toeval een foto van deze wagens op die specifieke dagen?

casper@luchtfietser.be