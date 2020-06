Exclusief voor abonnees Ik zoek ... 03 juni 2020

... al een tijdje tevergeefs naar een 'namaak'-paardenkop als decoratiestuk voor mijn gareel in de tuin. Materiaal speelt geen rol, voor zover het maar duurzaam is. Er mag wat oplapwerk aan zijn. Prijs overeen te komen. Afhalen kan. Bij voorkeur provincie West-Vlaanderen.

Jan Huyghe, Groeningestraat 47, 8530 Harelbeke of huyghe_jan@hotmail.com