Ik zoek ...

... meer informatie over het 9de Linie regiment (en zijn ontdubbelde eenheden nl. het 29ste, 18de, 39de en 59ste Linie). Ik ben al even bezig om de geschiedenis van ons regiment in kaart te brengen, maar de zoektocht loopt op sommige punten vast. Wie kan me helpen?

Francis Deckx, Wouwerstraat 46, 2300 Turnhout