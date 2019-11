Exclusief voor abonnees Ik zoek... 22 november 2019

00u00 0

•••onze zoon heeft zich

ingeschreven om mee

op verplaatsing te

gaan met de supporters van Club Brugge

voor de wedstrijd

Galatasaray - Club Brugge

deze zondag in Istanbul. Maar

iedereen raadt het ons af. Mensen

die recent naar een basketbalwedstrijd in Turkije zijn geweest, zijn er

met zeer veel schrik van af gekomen.

De bus werd bekogeld met allerlei

projectielen. Gelukkig konden ze

onder escorte naar de zaal gebracht

worden. Moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden of heb jij

tips? Wat raden jullie ons aan?

0499/90.98.51.