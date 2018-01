Ik zoek ... 29 januari 2018

... de huidige adressen van de mensen die in 1954 geboren zijn in onze gemeente Burst. Ik wil een reüniefeest voor de 65-jarigen organiseren, en kreeg van onze pastoor al een lijst van de gedoopten in 1954. Het gemeentebestuur van Erpe-Mere mag vanwege de privacywet hun adressen niet vrijgeven.

Etienne Beerens, Lusstraat 26, 9420 Erpe-Mere, 0491/23.42.91