Exclusief voor abonnees Ik zoek... 23 augustus 2019

00u00 0

... mensen die 'Cijfers en Letters' willen spelen. Op donderdag 5 september starten wij een nieuw seizoen. Wat wij doen? Met 9 willekeurige letters een zo lang mogelijk woord vormen en met 6 willekeurige getallen proberen een rekening doen kloppen. Het is geen wedstrijd, alleen onze hersenen up-to-date houden is belangrijk. Vrouw of man, jong of oud, of een bijzondere kennis spelen absoluut geen rol. Wij spelen om de 14 dagen op donderdag in brasserie Den Hoorn in Kapelle-op-den-Bos.

vanrietg@telenet.be