Ik zoek ...

... overlevende dwangarbeiders en nabestaanden van Belgen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de kampen rond Kahla, bij Weimar, hebben vastgezeten. Daar moesten zo'n 10.000 dwangarbeiders uit heel Europa een ondergrondse fabriek bouwen voor de massaproductie van de Me262, 's wereld eerste straaljager. De fabriek werd REIMAHG genoemd, naar Reichsmarschall Hermann Göring. De gezondheid van de dwangarbeiders leed onder het harde werk, in shiften van 12 uur en weinig slaap, nog minder en slecht eten, willekeurige mishandelingen en ziektes. Bijna 1.000 dwangarbeiders werden door de Duitsers geregistreerd als overleden. In mei 2020 willen we hen herdenken, in aanwezigheid van de overlevenden en nabestaanden. Meer op www.walpersberg.de. Anja Hellemans, zelf kleindochter van een Belgische dwangarbeider, helpt ons de geschiedenis van de Belgen in Kahla te bewaren. U kan bij haar terecht met documenten, foto's en verhalen.

info@walpersberg.de, anja.hellemans@skynet.be

