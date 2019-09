Exclusief voor abonnees Ik zoek... 13 september 2019

00u00 0

•••de zoon van een

oude legermakker

die jammer genoeg

al overleden is.

Zijn naam is Dirk

Dechamps, zoon van

Gilbert Dechamps, overleden op

89-jarige leeftijd. Zijn laatste

gekende adres was Vrijheidsstraat

16 in 2070 Burcht. Gilbert behoorde

tot het 1e regiment commando

(Rgt Cdo) 1947 uit Marche-lesDames. Wie kent zijn zoon en kan

ons in contact brengen?

Eugene (Frans) Vaes,

02/331.64.75.,

myfr72@gmail.com

