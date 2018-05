Ik zoek... 08 mei 2018

...de Nederlandstalige versie van het boek 'Lonesome Dove' van Mc Murtry. Het is nergens meer te koop en is ook niet meer in de bib te lenen. Wie heeft het nog in goeie staat liggen? Tegen vergoeding uiteraard.

Guido Kubben, 0495/54.67.34