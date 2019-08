Exclusief voor abonnees Ik zoek... 19 augustus 2019

... jongere (half)broertjes en (half)zusjes van kinderen met ASS die nog jonger dan 10 maanden zijn. De Universiteit Gent (o.l.v. Herbert Roeyers en Rudy Van Coster) en de KU Leuven (o.l.v. Ilse Noens en Jean Steyaert) voeren samen een onderzoek. In deze studie wordt de ontwikkeling van baby's met een verhoogd risico op ASS van zeer nabij opgevolgd, van het moment dat ze 5 maanden zijn tot de leeftijd van 3 jaar. Zo hopen de onderzoekers vroege kenmerken te onderscheiden die kunnen wijzen op ASS, om in de toekomst de diagnose vroeger en nauwkeuriger te kunnen stellen. Aan de andere kant kunnen er ook kenmerken zijn die net wijzen op een typische ontwikkeling, waardoor ouders in de toekomst misschien sneller gerustgesteld kunnen worden. Kent u mogelijk geïnteresseerden of wilt u meer informatie? Neem dan zeker contact op.

