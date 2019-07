Exclusief voor abonnees Ik zoek... 26 juli 2019

00u00 0

... een fles wijn van Château de Saint Pey, Saint-Emilion Grand Cru, 1995. Mijn grootouders hadden namelijk de fijne traditie om bij iedere geboorte van een kleinkind een fles uit het geboortejaar van hun favoriete wijn te kopen. Zo hebben ze dat ook voor mij gedaan (1995) en de fles 24 jaar lang voor mij bewaard in een kelder. Toen ik alleen ging wonen, kreeg ik deze fles mee, onder voorwaarde dat ik hem pas zou openen bij een heel speciale gelegenheid. Nu ben ik bij mijn vriend thuis ingetrokken om te kunnen sparen voor ons eerste huisje. De fles wijn had een mooi plekje op het schap. Mijn schoonbroer kende het verhaal van de fles niet en heeft hem leeggedronken. Weken heb ik geweend, tal van wijnhandels heb ik gecontacteerd, ik ben zelfs speciaal naar de Chateau gereden, maar die is enkele jaren geleden overgenomen en ze hebben geen oude flessen meer. Dit is mijn laatste hoop: heeft iemand deze fles wijn nog liggen? Ik heb er best wel een mooi bedrag voor over.

