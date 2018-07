Ik zoek ... 16 juli 2018

... informatie over het stadje Ealing, dichtbij Londen, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog zo'n 700 Belgen woonden. Aalmoezenier Verwilghen opende daar zelfs in 1916 een school voor Belgische kinderen. Alle informatie over de daar verblijvende Belgen en de aldaar schoolgaande kinderen is welkom.

erik_coenen@skynet.be