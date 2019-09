Exclusief voor abonnees Ik zoek ... 18 september 2019

Mijn kamergenote Rachel, een uitermate lieve en behulpzame dame die ik leerde kennen in het algemeen ziekenhuis (AZ) St-Elisabeth Zottegem (afdeling 4F, heelkunde), waar ik van 3 september tot en 7 september verbleef voor een pijnbehandeling. Toen zij op 6 september naar huis mocht, had ik vreselijke pijnen waardoor ik niet in de mogelijkheid verkeerde haar volledige naam, adres en telefoonnummer te vragen. Elke dag spreken mijn moeder en ik nog over Rachel en we zouden haar heel graag contacteren. Ik weet dat ze in Zottegem woont, dat haar man Raf heet en ze 42 jaar met hem getrouwd is. Ze heeft 1 zoon en 2 kleinkinderen.

Ingeborg Wairy, 0497/45.97.81, ingeborgwairy@hotmail.com