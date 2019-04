Exclusief voor abonnees Ik zoek... 08 april 2019

... foto's van het optreden van Vader Abraham op 4 april. Ik woonde een optreden van Vader Abraham bij in de Kaasboerin in Postel/Mol op donderdag 4 april, maar mijn fototoestel was defect. Heeft nog iemand foto's genomen tijdens het optreden? Alvast bedankt.

carleer.vanderloock@skynet.be