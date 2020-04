Exclusief voor abonnees Ik zoek ... 29 april 2020

... de familie van Louis Verlende. In 1937 werd een stuk mammoettand gevonden bij het graven van een steenput in Merkem (West-Vlaanderen). Die tand werd bewaard door Louis Verlende, brouwer en eigenaar van de herberg 'De Vlaamse Leeuw' in Lo. Onze Heemkunde zou graag foto's nemen van die tand, daarom zoeken we familie van Louis Verlende. Kan er iemand van de familie Verlende met mij contact opnemen?

Daniël Pauwels, Heemkunde Merkem, dpauwels@telenet.be

