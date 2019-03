Ik zoek... 08 maart 2019

00u00 0

Yvan De Coster, de broer van Michel, met wie ik destijds mijn communie heb gedaan. Yvan moet geboren zijn voor 1950 en was monitor bij de KLJ. Hij heeft later de boeken 'Bij ons in Tollembeek' samengesteld. Van de reeks in het formaat 23,5 op 20 cm zijn de delen 1 tot 3 in mijn bezit. Ik zoek nog de delen 4, 5 en 6. Van de boeken van 18,5 op 24 cm bezit ik de delen 3 en 8. Ik zoek de andere delen. Weet iemand waar ze ter beschikking zijn?