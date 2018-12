Ik zoek ... 11 december 2018

...borduurmateriaal (garen, patronen, boekjes...). Mijn dochter is al 5 maanden zwaar ziek, waardoor ze bedlegerig is. Borduren is nog het enige wat haar interesseert. Ik zou u er dankbaar voor zijn en het bezorgt haar de moed om verder te gaan. Alvast bedankt!

Ingeborg Wairy, Daalstraat 61, 3300 Kumtich (Tienen)