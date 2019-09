Exclusief voor abonnees Ik zoek... 25 september 2019

00u00 0

... een foto van de crieé in Antwerpen uit de periode 1912-1923. Oorspronkelijk was het een overdekte markt waar verse voedingswaren per opbod werden verkocht in het centrum van Antwerpen, Van Schoonhovenstraat 21- 23. Er is ook een ingang in de Van Wesenbekestraat. Vandaag is er in het midden van de zaal een supermarkt en daarrond zijn handelszaken die gevogelte, vlees, groenten en fruit verkopen. De crieé maakt deel uit van mijn familiegeschiedenis. Zowel mijn vader als grootvader hebben jaren bij 'de veiling' gewerkt, maar ik ben er jammer genoeg toen nooit binnen geweest. Foto's uit die tijd zijn helaas bij een brand verdwenen, daarom zou ik het super vinden mocht ik via deze weg aan een oude foto geraken.

Luc Sanspoux, Berchem, luc_sanspoux@yahoo.com

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis