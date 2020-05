Exclusief voor abonnees Ik zoek ... 08 mei 2020

00u00 0

... Roland Haugenaart of directe verwanten. Hij zou rond 1984 toezichter zijn geweest bij meerdere aanbestedingen van verkavelingen uitgegeven door de staat, zoals draineringswerken in Veurne en dergelijke. Hij zou rond die periode in Knokke of omgeving hebben gewoond. Graag had ik hem iets gevraagd aangaande die periode.

guido.david@live.be