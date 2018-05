Ik zoek... 22 mei 2018

... mensen die meer informatie hebben over de familie Spoelders, een familie van aannemers en bouwheren uit Antwerpen die eind 19de en begin 20ste eeuw o.a. een 24-tal burgerhuizen liet bouwen in de Zenobe Grammestraat en het hoekpand Amerikalei-Bresstraat. Het gaat over Louis, Victor, Jeanne en Jos Clays-Spoelders.

erik_coenen@skynet.be