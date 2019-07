Exclusief voor abonnees Ik zoek ... 24 juli 2019

...mijn reistas die op maandag 22 juli werd gestolen op de tram tussen Mariakerke en halte Marie Joséplein te Oostende. Dat moet gebeurd zijn tussen 16u05 en 16u20. In de tas zaten heel persoonlijke spullen: een bordeaux notitieboek en een lichtbruin notitieboek met zilveren hartjes. Ook zat er een USB-stick in die waardevol is voor mij. Ik ben er kapot van. Mocht iemand de lichtbruine tas met zwarte linten vinden, neem dan alsjeblief contact op via onderstaand mailadres.

v.marleen@gmail.com