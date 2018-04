Ik zoek ... 11 april 2018

... mijn legermakkers die op deze foto uit 1966 staan, poserend met onze krant 'Het Laatste Nieuws'. We waren gestationeerd in de Kazerne Brasseur in Westhoven, Duitsland en behoorden tot de klasse 1966, stafcompagnie. Ikzelf was chauffeur van de kolonel. Wie herkent zich op deze foto?

Eric Boderé uit Mechelen, 015/39.14.29. of 0468/43.81.92

