Ik zoek deze vleermuis-knuffel van Ikea. Toen mijn zoontje Nyo (4,5) klein was, kreeg hij zo'n beestje uit de serie SAGOSKATT van zijn papa en grote zus. Ikea liet die knuffels maken op basis van kindertekeningen. Nyo, die twee jaar geleden na een lange weg van ziekenhuisbezoeken en testen de diagnose ASS kreeg, is meteen heel gehecht geraakt aan zijn knuffeltje en neemt het overal mee naartoe. Na vele malen repareren is de vleermuis nu echt toe aan vervanging. Ikea zegt helaas dat ze hem niet meer kunnen leveren. Na verscheidene oproepen via sociale media is dit mijn laatste hoop er toch nog eentje te kunnen vinden.

