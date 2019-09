Exclusief voor abonnees Ik zoek... 06 september 2019

•••leden van de

militaire dienst

BSD uit de periode

1961-1994 voor een

reünie. Iedereen die

zijn legerdienst heeft

vervuld in Duitsland

(1961-1994), is welkom, samen

met partner. De reünie is voorzien

op zaterdagmiddag 5 oktober

2019. Graag had ik volgende

inlichtingen gekregen: geboortedatum, stamnummer, eenheid,

welke functie je had tijdens je

legerdienst en foto's van vroeger,

ook van jezelf (worden terug -

bezorgd).

Organisator: Hervé Pauwels,

Stationsstraat 72/3, 8700 Tielt,

051/40.72.65.