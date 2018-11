Ik zoek... 06 november 2018

... iemand die nog weet wat een 'rayon fietsbel' was. Een fietsbel op de voorvork van de fiets die bediend werd via een kabel en hendeltje op het stuur. De klepel ratelde dan tussen de spaken (rayons) en tegen de bel met hels lawaai als gevolg. Graag een eenvoudige bevestiging via e-mail want mijn zonen en kleinzonen geloven niet dat dat bestond in de jaren 60.

husto@telenet.be