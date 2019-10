Exclusief voor abonnees Ik zoek... 17 oktober 2019

... oude prentkaarten (postkaarten, ansichtkaarten) van West-Vlaamse gehuchten, gemeenten of steden om mijn verzameling nog uit te breiden. Indien mogelijk kaarten van vóór 1970 in wit-zwart, sepia of kleur. De kaarten mogen beschreven zijn, met of zonder postzegel. Indien u dat wenst, ben ik altijd bereid de portkosten terug te betalen.

Hugo Lefebvre, Roodhuisweg 45, 8510 Bellegem