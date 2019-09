Exclusief voor abonnees Ik zoek ... 19 september 2019

00u00 0

...lezers die gratis materiaal naar Spanje willen vervoeren. Wij wonen in Spanje, meer bepaald in Orihuela Costa. Vorige week werden wij zwaar getroffen door het noodweer, de gota fria. Vele van onze vrienden zijn dakloos en ook het dierenasiel in Murcia heeft dringend nood aan hulp. We hebben na een oproep op Facebook heel wat spontane hulp gekregen uit België. De vraag is nu: wie kan die spullen naar Spanje brengen zodat wij mensen en dieren kunnen helpen? Het gaat om kleding, lakens, dekens, handdoeken en hondenspullen. Alvast bedankt.

sandra.vandaele@gmail.com

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis