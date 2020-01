Exclusief voor abonnees Ik omhels je, Robbie Analist Jan Mulder eert zijn ex-ploegmakker 27 januari 2020

Met de dood van Robbie Rensenbrink is ook het Astridpark voltooid verleden tijd. Zeg nu maar Lotto Park. Paul Van Himst, Georges Heylens, Jef Jurion, Franky Vercauteren, Marc Degryse, Juan Lozano en Luc Nilis zijn nog wel springlevende bewijzen van de magie op het legendarische veld van Anderlecht, maar de verfijnde smaak van negen jaar Rensenbrink keert nooit meer terug. En niet in Brugge, waar ik hem in het jaar 1970 op De Klokke eens in een Europa Cupmatch tegen Ujpest Dozsa zag schitteren.

