Ik kreeg (g)een geit!

15 december 2018

Vorig jaar met Kerst is mijn nicht een nieuwe traditie begonnen. Ze zou geen cadeaus meer kopen, maar alles aan een goed doel geven. Ik geloof dat ze toen in mijn naam een geit gekocht heeft voor een familie in Afrika. Op zich heel mooi - en ik klink nu erg egoïstisch - maar moet dat ten koste van mijn cadeautje gaan? Als ik iets aan een goed doel wil geven, mag ik dat dan niet zelf beslissen? Het gaat mij ook om de traditie. Het is zo'n fijne gewoonte: pakjes onder de boom voor iedereen, geschenken uitwisselen. Een cadeau heeft voor mij te maken met iemand plezieren en nadenken over hoe je de ander blij zou maken, niet met iemand iets opdringen. Mag ik haar dat zeggen voor ze weer beslist om een of ander dier te kopen?

