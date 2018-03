IJzeren Dame krijgt facelift van 40 miljoen 12 maart 2018

Frankrijks beroemdste dame wordt volgend jaar 130 - tijd voor een facelift, dus. De Eiffeltoren, ook bekend als de IJzeren Dame, begint immers al wat ouderdomskwaaltjes te vertonen. Zo roest ze hier en daar, wat de stabiliteit bedreigt, en is in de oude verflagen lood gevonden. Het opsmukwerk mag wat kosten, want er is een budget van 40 miljoen euro begroot. "De verf is volledig gescheurd en dan is er nog de corrosie: het zou zinloos zijn er gewoon overheen te schilderen", klinkt het. Dus wordt er 25.000 m2 ijzerwerk gestript en daarna herschilderd - goed voor 60 ton verf. In oktober gaan de werken, die drie jaar zullen duren, van start.

