IJstsunami blaast ijsblokken met 119 km/u op het land 01 maart 2019

Terwijl we er hier net een zonnige en warme veertiendaagse hebben opzitten, vriest het in Noord-Amerika nog steeds de stenen uit de grond. Op het Eriemeer, op de grens tussen Canada en de VS, zorgt een 'ijstsunami' - waarbij ijs van het wateroppervlak het land wordt opgeduwd - voor mooie winterbeelden. De oorzaak van de 9 meter hoge stapel ijsblokken op de oever in Hamburg, in de staat New York, zijn windsnelheden van maar liefst 119 kilometer per uur. Omdat het

