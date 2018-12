IJsstronk vanille-mokka 22 december 2018

Colruyt: "Leuke bite"

"Een verborgen topper. De buitenkant is niet zo mooi afgewerkt als bij Delhaize, al ligt er ook hier een mooi méringue-laagje omheen, maar het is vooral de binnenkant die een sterke meerwaarde biedt. Het roomijs is top. Je proeft overduidelijk de mokkasmaak, net als het vanilleijs, dat lekker ambachtelijk smaakt met als enige van de drie zwarte vanillepuntjes erin. Dat wijst erop dat hier echte vanille werd gebruikt. In het hart van de stronk zit méringue, wat voor een leuke bite zorgt."

