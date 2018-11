IJsland rekent op Skulason (Lokeren) 10 november 2018

00u00 0

De Zweed Erik Hamren nam Lokeren-verdediger Ari Skulason op in zijn selectie voor het UEFA Nations League-duel van donderdag tegen de Rode Duivels. IJsland kan de laatste plaats in groep 2 van de A-divisie niet meer ontlopen. Daarnaast gaf ook de Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic zijn selectie vrij voor de interland van 18 november in Luzern tegen België. Aanvoerder Stephan Lichtsteiner, Roman Bürki, Breel Embolo en Kevin Mbabu zijn er opnieuw bij. Johan Djourou en Admir Mehmedi zijn nog buiten strijd met blessures.