Exclusief voor abonnees IJsland houdt uitvaart voor... een gletsjer 20 augustus 2019

00u00 0

In IJsland is een gletsjer 'gestorven', en dat verdient een uitvaartplechtigheid, zo vonden klimaatactivisten. Rouwende mensen verzamelden zich op de plek waar ooit de Okjökull lag, een aaneengesloten vlakte van 15 km2 ijs van wel 50 meter dik. Door de klimaatverandering is hij zo fel gesmolten dat alleen wat verspreide ijsvelden resten, hooguit 15 meter dik. "Ik hoop dat deze begrafenis niet alleen de IJslanders, maar mensen uit de hele wereld doet nadenken", sprak premier Katrín Jakobsdottir. IJsland verliest 11 miljard ton ijs per jaar. Wetenschappers vrezen dat de meer dan 400 gletsjers tegen 2200 allemaal verdwenen zullen zijn. (IDV)

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis