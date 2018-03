IJskoude wind HET WEER 01 maart 2018

Vandaag is het bij zonsopgang opnieuw erg koud met minima rond -8 graden in het centrum en elders nog kouder. In de loop van de dag gaan we richting het vriespunt en op de meeste plekken in Vlaanderen halen we uiteindelijk 1 of 2 graden. Maar dat gaat totaal anders aanvoelen, door de schrale wind die matig tot vrij krachtig doorwaait vanuit het oosten. Er zijn ook rukwinden tot 60 km/u. Het is ook niet meer zo zonnig. Er zijn de hele dag door wolkenvelden en doorgaans is het droog. Uit al die wolken kan er in de vroege uren ook wel wat sneeuw vallen, vooral in de regio's nabij de Franse grens.

