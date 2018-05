IJskoude Trump moet opwarming bewijzen 04 mei 2018

00u00 0

De Amerikaanse president zegt dat de aarde niet opwarmt? Dat hij het ook maar eens bewijst, vindt een Finse milieugroep. De Melting Ice Association is een crowdfunding gestart om 400.000 euro bijeen te krijgen om het gezicht van Trump uit een enorme ijsberg te houwen, zoals op deze simulatie. Met een livestream zou dan getoond worden hoe snel het 35 meter hoge beeld smelt. "De opwarming van de aarde is één van de grootste problemen die we hebben. Toch zijn er mensen die nog steeds twijfelen of dat zo is", aldus de milieu-organisatie. Volgens Trump is klimaatverandering zo erg nog niet. Ook noemde Trump de opwarming van de aarde "een Chinees bedenksel om de Amerikaanse economie te vertragen".

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN