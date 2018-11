IJskoude moorden in exotische locaties Hitman 2 10 november 2018

Miami, Colombia, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, het Noordzee-eiland Sgàil: in 'Hitman 2', een nieuwe game in de bekende reeks sluipmoordgames, doe je in de rol van de kaalhoofdige huurmoordenaar Agent 47 weer een hoop exotische locaties aan. Je moet, in locaties waar relatief veel volk rondloopt, een paar mensen doden. Maar dat zijn gelukkig smeerlappen (M/V) die zelf geen stuiver geven voor een mensenleven meer of minder. Wel opletten dat je niet wordt opgemerkt, want er loopt op al die locaties heel wat volk rond dat de minste verdachte beweging opmerkt. Door jezelf te vermommen, bijvoorbeeld als een eerder bewusteloos geslagen ober of arts, kom je dichter bij je doelwit. Tot je uiteindelijk toeslaat, en - eigenlijk het grootste plezier in een Hitman-game - onopgemerkt weer wegwandelt.

