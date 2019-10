Exclusief voor abonnees IJsjes in vorm van dildo uit 'Callboys' moeten geld opleveren voor 'Warmste Week' 23 oktober 2019

De uitbaters van het IJskafee in Herk-de-Stad pakken uit met een heel bijzondere actie voor 'De Warmste Week': ze zullen ijsjes in de vorm van de dildo van Devon uit 'Callboys' verkopen. In drie verschillende smaken nog wel. "Het is eigenlijk een ludieke actie die we op poten zetten voor de Warmste Week van Studio Brussel", zegt zaakvoerder Frank Vannitsen van IJskafee. "De opbrengst van deze actie zal integraal geschonken worden aan Awel vzw (de telefonische en online hulplijn voor kinderen en jongeren in Nederlandstalig België, red.). We willen ze vrijdag van 18 uur tot 21 uur gaan verkopen aan De Vlooybergtoren in Tielt, die je kent van 'Callboys', maar je kan ze ook al reserveren en komen afhalen in IJskafee Herk of in onze vestiging in Diest." (DSS)

