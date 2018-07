Igor Plastun (AA Gent) 24 juli 2018

00u00 0

Binnenkort 28 jaar, nooit opgeroepen voor de nationale ploeg en voor het eerst in West-Europa aan de slag. En toch zijn ze in de Ghelamco Arena unaniem lovend over de Oekraïense centrale verdediger. Gent betaalde voor de vervanger van Gigot dan ook een stevige 3 miljoen euro aan Ludogorets. Al menen de Buffalo's dat ze de laatbloeier in de toekomst nog met een meerwaarde kunnen doorverkopen aan de Premier League. Met zijn indrukwekkende postuur (1m93, 82kg) is Plastun ijzersterk in de duels, maar tegelijk ook verrassend snel en comfortabel met de bal aan de voet. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN