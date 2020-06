Exclusief voor abonnees Iets voor u? Genk zoekt 'Chief Cleaning Officer' 30 juni 2020

Racing Genk is op zoek naar nieuw talent, liefst iemand die niet bang is om het vuile werk op te knappen. De Limburgers zijn als eerste club in België op zoek naar een 'CCO', een 'Chief Cleaning Officer'. Een man of vrouw met een hart voor Racing Genk én een hart voor een nette kleedkamer. Het is de bedoeling dat hij of zij elke uitwedstrijd het team achterna reist en zowel de bezoekende kleedkamer als het uitvak netjes achterlaat. Racing Genk is van plan om de drie beste sollicitanten te onderwerpen aan een praktijktest in de Luminus Arena. Wie meer uitleg wil, kan terecht op de website van de club. Op 21 juli wordt de eerste Chief Cleaning Officer bekendgemaakt. Deze CCO zal bij de eerste uitwedstrijd van RC Genk zijn debuut maken. (KDZ)

