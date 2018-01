Iets voor de hond? 00u00 0

We gaan af en toe met de kinderen op restaurant, en hun ogen zijn altijd groter dan hun maag. Mijn vrouw heeft dan de gewoonte om de restjes mee te vragen. Ik moet zeggen: ze weet er thuis altijd nog iets mee te maken, het is niet dat we ze weggooien. En toch blijf ik het een beetje gênant vinden, met zo'n restje naar buiten wandelen. Hoe denkt een

etiquettespecialist daarover?

Je hebt 5% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN