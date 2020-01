Exclusief voor abonnees Iets te stevige handdruk? 16 januari 2020

Zou het zo'n forse handdruk geweest zijn, die koningin Mathilde gisteren kreeg tijdens een bezoek in Hoei? Ze was er alleen, want koning Filip reisde naar Oman om er aan de nieuwe sultan Haitham zijn medeleven te betuigen na de dood van zijn neef en voorganger, sultan Qaboos. Mathilde ging in de provincie Luik ook langs bij een rusthuis in Lincent, een kledingbedrijf in Waremme en een firma die bio-ethanol produceert in Wanze. (MAC)

