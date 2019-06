Exclusief voor abonnees Iets speciaals column | camps 18 juni 2019

00u00 0

Anderlecht heeft op de eerste dag van de voorbereiding laten weten "dat ze iets speciaals zullen creëren." Iets speciaals: waar zouden ze dat vandaan halen? Het hele seizoen is RSCA weggespeeld in Europa en eerste klasse. Een perfecte pass was niet meer te zien in het Astridpark.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Anderlecht

sportdiscipline

voetbal

sport

Europa

Vince

Kompany

RSCA