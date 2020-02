Exclusief voor abonnees Iets rapen op Old Trafford? Makkelijk gezegd... 27 februari 2020

Spelen op Old Trafford is een droom... alleen valt er doorgaans weinig te rapen in het 'Theatre of Dreams'. Zeker niet voor Belgische clubs - Club Brugge en Anderlecht gingen bij vijf pogingen telkens onderuit, al haalde Anderlecht in 2017 wél verlengingen in Manchester. In de rijkgevulde clubgeschiedenis van United trokken slechts vier clubs uit kleinere voetballanden aan het langste eind. Blauw-zwart hoopt zich morgenavond dan ook bij het rijtje van Ajax, Fenerbahçe, Besiktas en CFR Cluj te scharen.

