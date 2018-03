Iets met fruit 17 maart 2018

We hebben net een blikje van de nieuwe Nalu - 'Passion' - leeggedronken, maar vraag ons vooral niet welke smaak we geproefd hebben. Verder dan 'iets met fruit' zal ons antwoord niet raken. Om maar te zeggen dat de smaken van deze energiedrank stilaan inwisselbaar worden. Blijkt ook als we de ingrediëntenlijst bekijken. Voor amper 4% aan sapconcentraat zorgden maar liefst zeven verschillende vruchten: bosbes, peer, zwarte bes, perzik, açaí, gojibessen en mangosteen. Een hele fruitmand vol, maar dus zonder uitgesproken smaak. Prijs per blik van 25 cl: 1,59 euro. (StV)

