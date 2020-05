Exclusief voor abonnees Iets meer nieuwe opnames: "Compensatie van het weekend" 07 mei 2020

00u00 0

Nadat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames de voorbije dagen ruim onder de 100 gebleven was (54 op maandag, 84 op dinsdag), werden gisteren 116 hospitalisaties gerapporteerd. "Die stijging is wellicht een compensatie van het 'weekendeffect', wanneer er traditioneel minder gevallen worden doorgegeven", verklaart viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. De algemene trend blijft wel dalend. In de ziekenhuizen gaat het intussen ook de goede kant op qua bezettingsgraad. Op intensieve zorg waren gisteren exact evenveel bedden ingenomen als de dag voordien (646), maar de algemene bezetting is gedaald tot 2.849. De afgelopen 24 uur mochten immers 233 mensen naar huis.

